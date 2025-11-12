Rückkehr in die NFL? Trainerlegende weicht Giants-Frage aus

SPORT1 12.11.2025 • 13:17 Uhr Bill Belichick verweigert einen Kommentar zur vakanten Cheftrainerposition bei den New York Giants. Er will sich auf North Carolina konzentrieren.

Erst am Montag setzten die New York Giants Head Coach Brian Daboll vor die Tür, schon kursiert ein prominenter Name: Bill Belichick. Doch der 73-Jährige, der seit diesem Jahr bei der University of North Carolina (UNC) an der Seitenlinie steht, hat für die Spekulationen derzeit kein offenes Ohr.

Bei seiner dienstäglichen Pressekonferenz in Chapel Hill sollte Belichick Stellung zur vakanten Stelle in New York beziehen. Seine Antwort fiel gewohnt knapp aus: „Ich bereite mich auf Wake Forest vor, mehr gibt es diese Woche nicht.“ Auf die Nachfrage, ob Spieler oder künftige Rekruten ihn auf das Thema ansprechen, reagierte er ähnlich stoisch: „Ich bin diesen Weg schon gegangen. Meine Verpflichtung gilt diesem Team. Diese Woche Wake Forest, nächste Woche der nächste Gegner, ganz einfach.“

Belichick am College bisher wenig erfolgreich

Belichick erlebt in Chapel Hill seine erste College-Saison überhaupt. Trotz zuletzt zwei Siegen in Serie konnte die Legende die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Seine Tar Heels stehen bei vier Siegen und fünf Niederlagen - darunter einige heftige Klatschen.

Zuvor hatte der Defensivguru sein komplettes Berufsleben in der NFL verbracht, wo er als Head Coach der New England Patriots gemeinsam mit Quarterback Tom Brady sechs Super-Bowl-Ringe sammelte.

NFL-Legende hat Verbindungen zu den Giants

Seine Historie mit den Giants ist dennoch tief verwurzelt: In den Spielzeiten 1986 und 1990 gewann Belichick als Defensive Coordinator unter Bill Parcells zwei Titel. Noch heute schwärmt er regelmäßig von Hall-of-Fame-Linebacker Lawrence Taylor, einem North-Carolina-Absolventen, der zum Saisonauftakt gegen TCU auf der UNC-Tribüne gesichtet wurde.