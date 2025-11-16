Saison-Aus! NFL-Star braucht OP

SPORT1 16.11.2025 • 08:53 Uhr Die Denver Broncos verlieren JK Dobbins, der sogar operiert werden muss. Ein Rookie muss einspringen.

Schwerer Rückschlag für die ohnehin lahmende Offense der Denver Broncos in der NFL: Der 26 Jahre alte Running Back J.K. Dobbins landet noch in dieser Woche auf der Injured Reserve.

Laut ESPN-Insider Adam Schefter erfordert eine schwere Hüftverletzung, erlitten im dritten Viertel des 10:7-Erfolgs gegen die Las Vegas Raiders, einen operativen Eingriff.

Dobbins vermutet ein verbotenes Hip-Drop-Tackle als Ursache. Direkt nach der Partie hatte er noch gehofft: „Ich fühlte mich okay und dachte, es sei nichts Schlimmes.“ Jetzt ist klar: Nur bei einem - eher unwahrscheinlichen - Einzug in den Super Bowl könnte er dieses Jahr noch einmal für die Broncos spielen.

NFL: Dobbins fehlt Denver Broncos lange

Bis zur Verletzung führte Dobbins das Broncos-Backfield mit 772 Rushing Yards an - im Schnitt starke 5,05 Yards pro Lauf.

Mit 21 Läufen über mindestens zehn Yards rangiert er ligaweit auf Rang fünf. Zudem vertraute Head Coach Sean Payton dem früheren Second-Round-Pick besonders in der Pass Protection vor Quarterback Bo Nix.

Rookie Harvey rückt in den Fokus

Den Platz in der Startformation erhält nun Rookie RJ Harvey. Der Zweitrunden-Pick steht bislang bei 50 Runs für 214 Yards, fing dazu 25 Pässe und glänzte in Woche eins mit einem 50-Yard-Run gegen Tennessee.

„Ich brenne darauf, mein Können zu zeigen - was immer der Coach von mir verlangt, ich bin bereit“, erklärte der Neuling.

Unterstützung erhält er von Jaleel McLaughlin und Tyler Badie, die in Denvers Rotation mehr Snaps sehen dürften.

Noch mehr Verletzungssorgen vor Duell mit Kansas City Chiefs

Die Personalprobleme beschränken sich nicht auf das Backfield. Linebacker Alex Singleton, bislang führender Tackler des Teams, fehlt nach einer Operation, bei der ihm ein krebsartiger Hodentumor entfernt wurde.

„Defensive Player of the Year“ Pat Surtain II (Brustmuskel), Edge Rusher Jonah Elliss (Oberschenkel) und Tight End Nate Adkins (Knie) fallen ebenfalls aus. Immerhin kehrt Wide Receiver Marvin Mims Jr. nach überstandener Gehirnerschütterung zurück.

Bewährungsprobe für Denver

Mit acht Siegen und zwei Niederlagen gehen die Broncos ins Heimspiel gegen die Kansas City Chiefs.