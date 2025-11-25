49ers gewinnen trotz desolatem Purdy

SID 25.11.2025 • 05:46 Uhr Die 49ers gewinnen ihr Heimspiel gegen die Panthers mit 20:9. Quarterback Purdy bleibt trotz Fehlern der entscheidende Mann beim achten Saisonsieg.

Die San Francisco 49ers haben ihre Playoff-Chancen in der NFL mit einem Arbeitssieg verbessert.

Die Franchise aus Kalifornien setzte sich im Monday Night Game 20:9 gegen die Carolina Panthers durch und weist nun eine Bilanz von 8:4 auf.

Carolina (6:6) liegt in der NFC South knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers (7:6) und muss bei noch sechs ausstehenden Wochen um die Teilnahme an der Postseason bangen.

Purdy schwach - McCaffrey glänzt

49ers-Quarterback Brock Purdy warf zwar gleich drei Interceptions in der ersten Hälfte, brachte es am Ende aber dennoch auf 193 Yards Raumgewinn und einen Touchdown-Pass auf Jauan Jennings.

49ers-Runningback Christian McCaffrey erzielte einen weiteren Touchdown und war auch als Passempfänger ein Faktor für die Gastgeber. Gegen sein Ex-Team glänzte der Running Back mit 89 Rushing Yards sowie sieben Catches für weitere 54 Yards.

„Es war ein großartiger Sieg“, sagte McCaffrey. „Aber ich weiß, dass wir nach mehr streben und dass wir besser sein können.“

San Francisco mit starkem Start

San Francisco eröffnete die Partie mit einem 75-Yard-Drive zum 7:0, verlor danach aber durch drei Interceptions zwischenzeitlich den Zugriff.

Ein Field Goal von Matt Gay stellte zur Pause auf 10:3. McCaffrey erhöhte im dritten Viertel, ehe Panthers-Quarterback Bryce Young, der sich auch zwei Interceptions leistete, mit einem Pass auf Tetairoa McMillan verkürzte.