Schlag ins Gesicht: Eklat nach NFL-Spiel

SPORT1 25.11.2025 • 11:02 Uhr Jauan Jennings von den San Francisco 49ers schlägt seinem Gegenspieler Tre’von Moehrig unmittelbar nach dem Spiel ins Gesicht. Vorausgegangen war offenbar ein Schlag des Carolina-Profis in den Schritt von Jennings.

Momente nach dem 20:9-Sieg der San Francisco 49ers gegen Carolina kam es zu einem hitzigen Zwischenfall: Panthers-Safety Tre’von Moehrig traf Jauan Jennings, den Wide Receiver der 49ers, mit einem Schlag in den Schritt - unbestraft und ohne Flagge.

Jennings hielt sich zunächst zurück, doch als sich die Teams zur Handshake-Line trafen, suchte er gezielt Moehrig auf und verpasste ihm einen offenen Schlag ins Gesicht, gefolgt von einem Schubser.

Reaktion auf „kindisches Verhalten“

Jennings kommentierte die Szene knapp: „Ich habe einfach auf kindisches Verhalten reagiert“. 49ers-Coach Kyle Shanahan verurteilte Moehrigs Aktion als „cheap shot“ und lobte Jennings dafür, dass er sich während des Spiels beherrschte und erst nach dem Abpfiff reagierte.

Moehrig rechtfertigte seine Aktion damit, dass Jennings ihn zuvor im Rücken geschubst und provoziert habe. „Ich nehme das... Es ist, wie es ist.“ Panthers-Coach Dave Canales kündigte an, das Filmmaterial zu prüfen und das Gespräch mit Moehrig zu suchen: „Ich werde dem auf den Grund gehen.“

Beide Akteure müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Moehrig rechnet mit einer Geldstrafe, und auch Jennings könnte belangt werden - ähnlich wie Lions-Safety Brian Branch, der wegen eines Postgame-Schlags gegen JuJu Smith‑Schuster eine Spielsperre erhielt.

Ein harter Schlag - und seine Folgen