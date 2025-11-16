NFL-Profi Kris Boyd nach Schussverletzung in kritischem Zustand

SID 16.11.2025 • 19:43 Uhr Kris Boyd befindet sich nach einer Schussverletzung in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Der 29-Jährige geriet offenbar bei einem Restaurantbesuch in einen Streit.

Footballprofi Kris Boyd vom NFL-Team New York Jets hat bei einem Restaurantbesuch in Manhattan laut Medienberichten eine Schussverletzung erlitten und befindet sich in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Das teilte das New York Police Department ESPN mit.

Der Vorfall soll sich um 2.00 Uhr morgens ereignet haben, der 29-Jährige wurde laut New York Post nach einem Streit vor dem Restaurant im Bauch getroffen.

Jets über Situation um Boyd informiert

Die Jets teilten mit: „Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben.“

Für Jets-Neuzugang Boyd war die NFL-Saison wegen einer Schulterverletzung, die er in der Vorbereitung erlitt, vorbei bevor sie begonnen hatte.