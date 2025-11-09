"Schwer zu beschreiben": Raimann und Mang vor NFL-"Heimspiel"

SID 09.11.2025 • 06:37 Uhr Die Indianapolis Colts treffen am Sonntag in Berlin auf die Atlanta Falcons.

Bernhard Raimann steht vor einem "richtig emotionalen Spiel". Gegen die Atlanta Falcons bestreitet der österreichische Offensive Tackle der Indianapolis Colts am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Berliner Olympiastadion sein "Heimspiel" in Europa. "Es ist schwer zu beschreiben. So viel Familie hat man überhaupt nie bei einem Spiel. Oder generell an einem Ort gleichzeitig", sagte der 28-Jährige, der seit 2022 bei den Colts unter Vertrag steht.

Während andere deutsche NFL-Spieler wie Lenny Krieg in den USA eher den klassischen Döner vermissen, sehnt sich Raimann nach heimischer Küche: "Gutes Gulasch oder gute Käsespätzle sind schwer zu ersetzen. Ich persönlich versuche manchmal daheim zu kochen. Das funktioniert nicht immer so gut. Aber ich werde es weiter versuchen, um meiner Frau und meinem Kind österreichisches Essen zu servieren", sagte der Wiener nach der ersten Trainingseinheit auf deutschem Boden am Freitag.