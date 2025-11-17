Schwerwiegende Vorwürfe nach Rauswurf von NFL-Superstar

Der viermalige All-Pro Jalen Ramsey sorgte beim 34:12-Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals für Aufsehen. Gut zwölf Minuten vor Schluss geriet der Defensive Back mit Bengals-Star Ja’Marr Chase aneinander.
Spuck-Eklat um Superstar
Nach einem verbalen Schlagabtausch versetzte Ramsey dem Wide Receiver, der die Partie mit enttäuschenden 30 Receiving Yards beendete, einen Faustschlag - die sofortige Disqualifikation folgte.
Bereits im vorherigen Spielzug hatten beide Akteure je eine Flagge wegen unsportlichen Verhaltens kassiert. Während der anschließenden Auszeit steigerte sich das Trash-Talk-Duell, ehe Ramseys Schlag die Situation endgültig zum Explodieren brachte.
„Er hat mich angespuckt“
Ein Steelers-Mitarbeiter eskortierte den aufgebrachten Verteidiger vom Feld, Tackle Broderick Jones versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Die Offiziellen warfen umgehend die Flagge und bestätigten nach kurzer Rücksprache den Platzverweis für Ramsey.
„Er hat mich angespuckt“, erklärte der 31-Jährige nach der Partie. Chase wies diese Anschuldigungen zurück. Auf einem Video, das im Netz viral ging, sieht es allerdings so aus, als würde Chase Ramsey tatsächlich anspucken.
Sollte sich dieser Verdacht erhärten, könnte auch Superstar Chase eine Sperre drohen. Der Wide Receiver, der die Liga letzte Saison in Receiving Yards, Catches und Touchdowns angeführt hatte, erlebt mit den Bengals eine enttäuschende Spielzeit.
Nach der Niederlage gegen die Steelers steht Cincinnati nur bei einer 3:7-Bilanz. Die Playoffs sind in weite Ferne gerückt.