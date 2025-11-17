Star-Quarterback glänzt bei Comeback: "Endlich wieder der Alte"

Sechs Spiele hatte Brock Purdy wegen einer Zeh-Verletzung verpasst - am Sonntag meldete sich der Quarterback der San Francisco 49ers eindrucksvoll zurück.
„Endlich wieder der Alte“
Gleich der erste Drive endete nach nur drei Pässen mit einem Touchdown: Purdy änderte an der Line das Play, fand Tight End George Kittle per 30-Yard-Pass und stellte früh die Weichen für den 41:22-Sieg bei den Arizona Cardinals. San Francisco steht nun bei einer Bilanz von 7:4-Siegen.
Blitzstart dank Moore - Purdy übernimmt
Den Ton setzten zunächst die Special Teams: Skyy Moore trug den Kickoff über 99 Yards bis tief in die Cardinals-Red-Zone, Christian McCaffrey vollendete aus einem Yard Entfernung. Danach verfehlte Purdy seinen ersten Pass, doch die folgenden sieben Versuche saßen.
Seine Präsenz sei „einfach elitär“, schwärmte Kittle: „Er spielt mit einer ansteckenden Freude.“ McCaffrey ergänzte: „Vintage Brock. Nach so langer Pause sofort wieder dieses Selbstvertrauen - extrem beeindruckend.“
Der 25-Jährige brachte 19 von 26 Pässen für 200 Yards und drei Touchdowns ohne Interception an und überzeugte dadurch mit einem starken Quarterback-Rating von 133,5.
Zum neunten Mal blieb Purdy ohne Pick bei mindestens drei Scores und zog damit in der Franchise-Historie mit Jeff Garcia gleich.
Vor zahlreichen angereisten Freunden und Verwandten wirkte Purdy trotz der langen Pause souverän. „Ich habe nicht einmal an die Verletzung gedacht“, erklärte der Spielmacher. Die ungewohnte Auszeit habe ihn „frustriert, aber auch gelehrt, Tag für Tag zu arbeiten“. Head Coach Kyle Shanahan stellte zufrieden fest, sein Schützling sei „endlich wieder der Alte“.