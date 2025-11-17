Star-Quarterback glänzt bei Comeback: "Endlich wieder der Alte"

SPORT1 17.11.2025 • 06:54 Uhr Brock Purdy feiert sein Comeback und führt die 49ers mit drei Touchdowns zum Sieg.

Sechs Spiele hatte Brock Purdy wegen einer Zeh-Verletzung verpasst - am Sonntag meldete sich der Quarterback der San Francisco 49ers eindrucksvoll zurück.

Gleich der erste Drive endete nach nur drei Pässen mit einem Touchdown: Purdy änderte an der Line das Play, fand Tight End George Kittle per 30-Yard-Pass und stellte früh die Weichen für den 41:22-Sieg bei den Arizona Cardinals. San Francisco steht nun bei einer Bilanz von 7:4-Siegen.

Blitzstart dank Moore - Purdy übernimmt

Den Ton setzten zunächst die Special Teams: Skyy Moore trug den Kickoff über 99 Yards bis tief in die Cardinals-Red-Zone, Christian McCaffrey vollendete aus einem Yard Entfernung. Danach verfehlte Purdy seinen ersten Pass, doch die folgenden sieben Versuche saßen.

Seine Präsenz sei „einfach elitär“, schwärmte Kittle: „Er spielt mit einer ansteckenden Freude.“ McCaffrey ergänzte: „Vintage Brock. Nach so langer Pause sofort wieder dieses Selbstvertrauen - extrem beeindruckend.“

„Endlich wieder der Alte“

Der 25-Jährige brachte 19 von 26 Pässen für 200 Yards und drei Touchdowns ohne Interception an und überzeugte dadurch mit einem starken Quarterback-Rating von 133,5.

Zum neunten Mal blieb Purdy ohne Pick bei mindestens drei Scores und zog damit in der Franchise-Historie mit Jeff Garcia gleich.