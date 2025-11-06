Star-Spielmacher fällt aus! Quarterback-Wechsel in der NFL

SPORT1 06.11.2025 • 09:40 Uhr Houston muss im Division-Duell gegen die Jaguars auf Quarterback C.J. Stroud verzichten. Wegen einer Gehirnerschütterung muss er aussetzen.

Schock für die Houston Texans: Quarterback C.J. Stroud fällt im Divisionsduell gegen die Jacksonville Jaguars aus. Ein Schlag auf den Helm bei der Niederlage gegen die Denver Broncos (15:18) beförderte den 22-Jährigen ins Concussion-Protokoll - nun ersetzen ihn die Texans vorsorglich.

Head Coach DeMeco Ryans bestätigte am Mittwoch, dass Stroud „sich etwas besser fühlt“, aber die medizinische Freigabe nicht rechtzeitig erhielt.

„Wir beobachten Tag für Tag, doch für Sonntag reicht es nicht“, erklärte Ryans. Damit muss Houston ohne den Spielmacher antreten, der bislang bei elf Touchdown-Pässen und fünf Interceptions steht.

Mills rückt in die Startformation

Die Verantwortung übernimmt nun Davis Mills. Der 27-Jährige kennt die Situation: Zwischen 2021 und 2022 startete der Third-Round-Pick insgesamt 26 Partien, kam dabei auf 5.802 Yards, 33 Touchdowns und 25 Interceptions.

„Er hat schon häufiger begonnen, das ist nichts Neues“, lobte Ryans. „Heute führte er die Offense souverän durch das Training.“ Mills selbst bleibt gelassen: „Für genau solche Momente werde ich bezahlt. Eine komplette Trainingswoche hilft enorm.“

Historische Brisanz

Mills’ letzter Start war ausgerechnet das spektakuläre 32:31 gegen die Indianapolis Colts im Januar 2023. Sein Game-Winning Two-Point-Conversion-Pass an Tight End Jordan Akins kostete Houston den Top-Pick - der Plan ging dennoch auf, Stroud landete trotzdem in Texas.