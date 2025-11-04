Trade-Hammer in der NFL! Wie ESPN-Insider Adam Schefter am Dienstag berichtet, haben die Indianapolis Colts für Verteidiger-Superstar Ahmad „Sauce“ Gardner getradet.
Der 25-Jährige kommt von den New York Jets nach Indiana und könnte somit schon am Sonntag beim NFL Berlin Game zum Einsatz kommen. Am 9. November treffen die Colts in der deutschen Hauptstadt auf die Atlanta Falcons. Im Gegenzug gibt Indianapolis zwei Erstrunden-Picks an die Jets ab.
Gardner zählt zu den besten Pass-Verteidigern in der NFL. Erst im Sommer hatte er bei den New York Jets einen Vierjahres-Deal abgeschlossen und wurde zum bestbezahlten Cornerback der NFL-Geschichte (120,4 Mio. US-Dollar).
Im Jahr 2022 wurde Gardner als Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet. „New York, es war echt“, schrieb der 25-Jährige in den Sozialen Medien und postete dazu ein grünes Herz - die Farbe der Jets, die nach acht Spielen nur einen Sieg auf dem Konto haben.
Mit seinem Wechsel schließt sich Gardner einem der besten Teams der Liga an. Die Colts stehen nach neun absolvierten Spieltagen bei sieben Siegen und zwei Niederlagen und führen ihre Division (AFC South) an.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)