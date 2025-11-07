Versuchter Mord? Ehemaliger NFL-Star Brown in USA ausgeliefert

SID 07.11.2025 • 07:53 Uhr Der frühere Super-Bowl-Champion sitzt nun im Gefängnis. Es ist nicht seine erste Berührung mit der Justiz.

Der ehemalige NFL-Star Antonio Brown ist von Dubai in die USA ausgeliefert worden. Dies teilte die Polizei von Miami auf ihrem X-Account mit. Brown, der sich wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer Schießerei im Mai zu verantworten hat, sei in Dubai lokalisiert und festgenommen worden.

„Brown wurde anschließend von US Marshals nach Essex County (New Jersey) ausgeliefert, wo er derzeit bis zu seiner Auslieferung in das Gefängnis von Miami-Dade County inhaftiert ist“, hieß es in der Erklärung. Die Polizei wirft dem Super-Bowl-Gewinner Brown vor, am 16. Mai bei einer Amateurboxveranstaltung in Miami die Schüsse abgegeben zu haben.

In einer Kopie des ursprünglichen Haftbefehls vom Juni heißt es, mehrere Zeugen hätten gesehen, wie Brown nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann Schüsse abgab. Laut Haftbefehl hatte Brown einem Sicherheitsmann die Pistole entrissen. Ein Polizist im Ruhestand, der die Veranstaltung absicherte, nahm Brown fest, bevor weitere Polizeibeamte eintrafen. Bei Brown wurde keine Waffe gefunden.

Der ehemalige Wide Receiver der Pittsburgh Steelers und Tampa Bay Buccaneers hatte sich am 17. Mai in einem Beitrag auf X zu dem Vorfall geäußert und erklärt, er sei „von mehreren Personen angegriffen worden, die versuchten, meinen Schmuck zu stehlen und mich körperlich zu verletzen“. Als der Haftbefehl im Juni ausgestellt wurde, stellte sich Brown nicht und postete anschließend auf X, er sei „außerhalb des Landes“.