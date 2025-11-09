Vor NFL-Spiel in Berlin: Colts-Ownerin schmeißt Lokalrunde

Lässige Aktion von Carlie Irsay-Gordon. Die Ownerin der Indianapolis Colts hat vor dem Berlin Game ihrer Franchise gegen die Atlanta Falcons mit einer besonderen Überraschung für Aufsehen gesorgt.
Colts-Ownerin schmeißt Lokalrunde
Colts-Ownerin Carlie Irsay-Gordon erfreut die Fans in Berlin mit einer besonderen Aktion.
Am Samstagabend stimmten sich unzählige Fans in Berliner Kneipen auf das ersten NFL-Spiel in der deutschen Hauptstadt ein. Die Eigentümerin hatte dabei in einem Lokal eine besondere Überraschung.
Irsay-Gordon erschien selbst in der Kneipe, was für die Anhänger der Colts bereits sehr besonders gewesen sein dürfte. Und viel besser noch: Sie schmiss eine Lokalrunde für die Anwesenden.
Via Megafon verkündete die Geschäftsfrau: „Diese Runde geht auf mich“. Die Freude bei den Fans war dementsprechend groß.
Irsay-Gordon leitet seit dem Tod ihres Vaters im Mai die Franchise. Ab 15.30 Uhr treten die Colts im Olympiastadion an.