Vor NFL-Spiel in Berlin: Colts-Ownerin schmeißt Lokalrunde

Colts-Ownerin schmeißt Lokalrunde

Colts-Ownerin Carlie Irsay-Gordon erfreut die Fans in Berlin mit einer besonderen Aktion.
Wie sieht die Zukunft der NFL in Europa aus? Das Thema Expansion ist allgegenwärtig, doch ein NFL-Team in Deutschland könnte vor einigen Hürden stehen, meint NFL-Experte Patrick Esume.
SPORT1
Colts-Ownerin Carlie Irsay-Gordon erfreut die Fans in Berlin mit einer besonderen Aktion.

Lässige Aktion von Carlie Irsay-Gordon. Die Ownerin der Indianapolis Colts hat vor dem Berlin Game ihrer Franchise gegen die Atlanta Falcons mit einer besonderen Überraschung für Aufsehen gesorgt.

Am Samstagabend stimmten sich unzählige Fans in Berliner Kneipen auf das ersten NFL-Spiel in der deutschen Hauptstadt ein. Die Eigentümerin hatte dabei in einem Lokal eine besondere Überraschung.

Colts-Ownerin schmeißt Lokalrunde

Irsay-Gordon erschien selbst in der Kneipe, was für die Anhänger der Colts bereits sehr besonders gewesen sein dürfte. Und viel besser noch: Sie schmiss eine Lokalrunde für die Anwesenden.

Via Megafon verkündete die Geschäftsfrau: „Diese Runde geht auf mich“. Die Freude bei den Fans war dementsprechend groß.

Irsay-Gordon leitet seit dem Tod ihres Vaters im Mai die Franchise. Ab 15.30 Uhr treten die Colts im Olympiastadion an.

