Während NFL-Debüt: Einbruch bei Shedeur Sanders

SPORT1 19.11.2025 • 07:30 Uhr Während seines NFL-Debüts für die Cleveland Browns wird Rookie-Quarterback Shedeur Sanders Opfer eines Einbruchs.

Shedeur Sanders, seines Zeichens Rookie-Quarterback der Cleveland Browns, erlebte am Sonntag nicht nur eine sportlich schwierige Premiere, sondern auch einen persönlichen Rückschlag: Während er gegen die Baltimore Ravens erstmals in einem NFL-Spiel auf dem Feld stand, wurde sein Haus in einem Vorort von Cleveland von Einbrechern heimgesucht.

Die Polizei bestätigte, dass das Verbrechen während des Spiels stattfand, laut US-Medien wurden dabei Wertgegenstände in Höhe von rund 200.000 US-Dollar entwendet. Vewrdächtige gibt es bisland nicht.

Unglückliches NFL-Debüt für Sanders

Sanders, der als 144. Pick im NFL Draft 2025 ausgewählt wurde, kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel, nachdem Starter Dillon Gabriel mit einer Gehirnerschütterung ausfiel.

Der 23-jährige Rookie brachte nur vier von sechzehn Pässen für 47 Yards an, warf eine Interception, wurde zweimal gesackt und erreichte ein Passer-Rating von 13,5 - ohne Touchdown und ohne Punkte für die Browns, die mit 23:16 verloren.

Immer wieder Einbrüche bei NFL-Stars

Der Einbruch reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Vorfälle: In den vergangenen Monaten wurden bereits die Häuser von NFL-Stars wie Joe Burrow, Patrick Mahomes, Travis Kelce und Cameron Jordan während ihrer Spiele heimgesucht.

Die Liga hatte bereits im November 2024 eine Warnung an Teams und Spieler herausgegeben, da organisierte Banden gezielt Athleten ins Visier nehmen, wenn deren Aufenthaltsort öffentlich bekannt ist.

Browns-Coach Kevin Stefanski kündigte an, dass Sanders im kommenden Spiel gegen die Las Vegas Raiders starten wird, sofern Gabriel die Protokolle zur Gehirnerschütterung nicht rechtzeitig durchläuft.