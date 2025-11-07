Werner über deutschen NFL-Quarterback: "Sehen wir nicht"

SID 07.11.2025 • 05:58 Uhr Bei der Entwicklung auf der Position des Quarterbacks sieht der frühere NFL-Profi Björn Werner den Standort Deutschland im Nachteil.

Der frühere Footballprofi Björn Werner glaubt nicht, dass sich in Zukunft ein deutscher Quarterback in der NFL durchsetzen wird. „Nein, das sehen wir leider nicht“, sagte der 35-Jährige vor dem Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr) im Olympiastadion.

Als Hauptgrund nannte Werner das Schulsystem in den USA, das darauf ausgerichtet sei, dass sich Talente schon früh verbesserten. Talentierte Quarterbacks würden dort auch in der Offseason im Sommer stark gefördert, beispielsweise über private Quarterback-Coaches in Quarterback-Camps, die von ehemaligen NFL-Spielern unterstützt werden.