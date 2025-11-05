Werner vor Berlin Game: "Gehört einfach in die Hauptstadt"

SID 05.11.2025 • 05:34 Uhr Der frühere Profi der Indianapolis Colts Björn Werner freut sich auf das Duell seines Ex-Teams gegen die Atlanta Falcons in seiner Heimat.

Der frühere Football-Profi Björn Werner blickt voller Vorfreude auf das Gastspiel der NFL in Berlin. „Als Berliner muss ich sagen: Ein Germany Game dieser Größe gehört einfach in die Hauptstadt“, sagte der 35-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Duell der Indianapolis Colts und Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Olympiastadion.

Nach dem NFL-Spielen in München und Frankfurt in den Vorjahren gastiert die Hochglanz-Liga erstmals für ein Saisonspiel in Berlin - und verstetigt damit ihre Bemühungen in der Bundesrepublik. Deutschland sei, so Werner, „momentan der größte Wachstumsmarkt außerhalb der USA.“ Dies liege „auch an der wirtschaftlichen Stärke bzw. Kaufkraft der Fans.“ Diese Begeisterung für Football hierzulande gehe „auch an den Amerikanern nicht vorbei.“

Werner selbst spielte von 2013 bis 2015 für die Colts in der NFL. Vom Erfolgslauf seines ehemaligen Teams, das mit sieben Siegen und zwei Niederlagen eine der besten Mannschaften der Liga ist, zeigte er sich beeindruckt. „Es gibt unglaubliche Geschichten bei den Colts, die sich niemand erklären kann. Das hätte keiner kommen sehen können. Nicht einmal die Spieler selbst haben damit gerechnet. Nach ein oder zwei Siegen kommt einfach das Selbstbewusstsein, und das viel beschworene Momentum ist ausschlaggebend“, sagte der heutige RTL-Experte.