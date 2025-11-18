"Zwei Elite-Spieler": Star-Duo glänzt nach Disziplinarmaßnahme

SPORT1 18.11.2025 • 18:32 Uhr CeeDee Lamb und George Pickens wurden aus Disziplinargründen für die erste Serie gegen die Raiders nicht eingesetzt – kehrten danach allerdings stark zurück.

Die beiden Star-Receiver CeeDee Lamb und George Pickens fehlten überraschend in der ersten Angriffsserie beim Sieg der Cowboys gegen die Raiders (33:16) - eine Entscheidung des Trainers, nicht verletzungsbedingt. Laut Coach Brian Schottenheimer hatten die beiden „ein paar Dinge verpasst“, ohne dass Details genannt wurden.

Lamb kehrte in der zweiten Serie auf das Feld zurück, Pickens folgte im nächsten Spielzug. Beide lieferten sofort ab: Lamb fing fünf Pässe für 66 Yards und einen Touchdown, Pickens erzielte neun Catches für 144 Yards und ebenfalls einen TD.

Das Spiel war das erste seit dem tragischen Tod von Marshawn Kneeland am 6. November. Die Cowboys ehrten ihn mit Trikots, einem Helm-Emblem und einer Schweigeminute - eine emotionale Atmosphäre, in der die Rückkehr von Lamb und Pickens besonders bedeutungsvoll war.

Star-Quarterback lobt Receiver-Duo

Pickens’ Touchdown-Feier - er sprang auf den Torpfosten - brachte eine 15-Yard-Strafe wegen unsportlichen Verhaltens ein. Er hat in dieser Saison bereits mehrere Strafen und Bußgelder für ähnliche Aktionen erhalten.

Schottenheimer betonte, dass er harte Gespräche führen müsse, aber auch, dass er seine Spieler liebe und schätze. Die Disziplinmaßnahme sei Teil seiner Führungsrolle - und die Reaktion der Receiver habe gezeigt, warum sie so wertvoll sind.