Auseinandersetzung mit Fan: NFL sperrt Metcalf

SID 23.12.2025 • 10:27 Uhr Der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers muss zweimal zusehen und auf sein Gehalt verzichten. Er hatte sich mit einem Fan angelegt.

NFL-Profi DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers ist nach seiner Auseinandersetzung mit einem Fan der Detroit Lions für zwei Spiele gesperrt worden und muss in diesem Zeitraum ohne Bezahlung auskommen. Dies teilte die Football-Profiliga mit. Metcalf versuche, gegen die Sperre vorzugehen, berichtete ESPN. Sofern er dabei nicht erfolgreich ist, müsste er nicht nur bei den Spielen bei den Cleveland Browns und gegen die Baltimore Ravens zusehen, sondern auch auf 555.556 Dollar verzichten.

Beim 29:24 der Steelers gegen die Lions und Amon-Ra St. Brown am Sonntag hatte sich Metcalf die Auseinandersetzung mit dem Fan geliefert. Dabei packte der Wide Receiver den in der ersten Reihe stehenden Zuschauer am T-Shirt und versuchte, diesen zu schlagen. Videomaterial, das die Szene zeigt, kursiert in den Sozialen Medien. Ob Metcalf den Fan tatsächlich getroffen hat, sei laut NFL „unklar“.