Bills trotzen Schnee und Bengals - Ravens stolpern erneut

SID 07.12.2025 • 22:42 Uhr Quarterback Josh Allen glänzt für Buffalo bei winterlichen Verhältnissen.

Die Buffalo Bills haben sich auch in ihrem ersten Schneespiel der Saison nicht aufhalten lassen und Kurs auf die Playoffs der National Football League (NFL) gehalten.

Das Team um Quarterback Josh Allen schlug die Cincinnati Bengals bei winterlichen Verhältnissen 39:34, damit steht der Titelkandidat bei neun Siegen und vier Niederlagen. In der AFC East sind die Bills Zweiter hinter den New England Patriots (11:2).

Allen warf in Buffalo gleich drei Touchdowns und lief einmal selbst in die Endzone. Der Starspieler glänzte mit insgesamt 78 Rushing Yards. Auf der Gegenseite warf Bengals-Quarterback Joe Burrow sogar vier Touchdowns, aber auch zwei Interceptions.

Rückschlag für die Ravens

Die Baltimore Ravens kassierten derweil nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie ihre zweite Niederlage in Folge. Nach dem 22:27 gegen die Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers steht Baltimore bei einer 6:7-Bilanz und musste den Gegner in der AFC North passieren lassen.

Die Steelers (7:6) sind neuer Spitzenreiter. Lamar Jackson gelang ein Touchdown-Pass, Sekunden vor Schluss wurde der Ravens-Quarterback gesackt - das Spiel war damit entschieden. Auch Rodgers warf nur einen Touchdown-Pass.

Seahawks springen an NFC-West-Spitze

Weiter unbeirrt Richtung Postseason marschieren die Seattle Seahawks. Das 37:9 bei den Atlanta Falcons war der siebte Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Das Team um Quarterback Sam Darnold sprang mit 10:3 Siegen vorerst an die Spitze der NFC West.

Tag zum Vergessen für Deutsch-Amerikaner