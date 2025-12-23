Fünf Touchdowns: Purdy führt 49ers zum Sieg gegen die Colts

SID 23.12.2025 • 07:47 Uhr Der Quarterback von San Francisco wandelt auf den Spuren des legendären Joe Montana.

Quarterback Brock Purdy hat die San Francisco 49ers in der National Football League (NFL) mit einer herausragenden Leistung zum Sieg geführt - und die leisen Play-off-Hoffnungen der gegnerischen Indianapolis Colts fast erstickt. Beim 48:27 bei den Colts um den 44 Jahre alten Rückkehrer Philip Rivers warf Purdy in der Nacht zu Montag (MEZ) erstmals in seiner NFL-Karriere fünf Touchdowns in einem Spiel.

Der letzte 49ers-Spielmacher, dem dies gelang, war vor 35 Jahren der legendäre Joe Montana. „Es ist eine Ehre, für diese Organisation mit Typen wie Joe Montana und Steve Young spielen zu dürfen und auf dem Feld das gleiche Trikot zu tragen“, sagte Purdy, der mit seinem Team schon vor der Partie einen Platz in den Play-offs sicher hatte, gegenüber ESPN: „Ich bin nur ein Junge, der seinen Traum lebt.“

Insgesamt fanden 25 der 34 Passversuche Purdys ihr Ziel, das reichte für 295 Yards Raumgewinn. Rivers, der zu seinem zweiten Einsatz seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand kam, warf zwei Touchdowns - aber auch eine Interception, die 49ers-Linebacker Dee Winters zum Touchdown in die Colts-Endzone trug.