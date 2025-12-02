NFL: Patriots bauen Siegesserie aus

SID 02.12.2025 • 06:32 Uhr Die New England Patriots haben ihre Pflichtaufgabe gegen die New York Giants ohne Probleme erfüllt. Damit holt das Team seinen elften Saisonsieg.

Im Monday Night Game der National Football League (NFL) haben die New England Patriots ihre Pflichtaufgabe gegen die New York Giants ohne Probleme erfüllt und stehen nach dem zehnten Sieg in Serie dicht vor der Rückkehr in die Playoffs. Das Duell in Foxborough war praktisch schon zur Pause entschieden, am Ende hieß es 33:15.

Die Patriots holten als erstes NFL-Team den elften Saisonerfolg, das Team um den jungen Quarterback Drake Maye (23) führt mit einer 11:2-Bilanz in der AFC East weiter klar vor den Buffalo Bills (8:4). In den vergangenen drei Spielzeiten hatte New England jeweils die Playoffs verpasst, nun steht die Leidenszeit unter dem neuen Headcoach Mike Vrabel vor dem Ende.

NFL: Schwache Giants können wenig entgegensetzen

Maye warf zwei Touchdown-Pässe, für das Highlight sorgte aber Marcus Jones. Der Cornerback trug den Ball nach einem Punt der Giants über 94 Yards in die Endzone.

„Zehn Siege in Folge, aber wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns“, sagte Maye, „wir freuen uns auf die spielfreie Woche.“ Erst am 14. Dezember geht es für die Patriots nach der Bye-Week weiter, dann mit dem Topspiel gegen Buffalo.