"Mein persönlicher Super Bowl": Deutsche NFL-Pionierin erzählt Anekdote

Lenny Peteanu , Niklas Trettin 09.12.2025 • 17:59 Uhr Die deutsche Football-Trainerin Nadine Nurasyid hat im vergangenen Sommer den Sprung in die NFL geschafft. Bei SPORT1 Deep Dive spricht die gebürtige Münchnerin nun über einen emotionalen Moment.

Nadine Nurasyid hat bereits Geschichte geschrieben, da war das erste Spiel dieser NFL-Saison noch gar nicht gespielt.

Im vergangenen Sommer setzte sich die 39-Jährige im Rahmen des renommierten Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship durch und schaffte es dort als erste nicht-amerikanische Frau überhaupt angenommen zu werden. Sie wurde während der Preseason Assistant Coach bei den Tampa Bay Buccaneers.

Ein Meilenstein und eine große Ehre für Nurasyid, die von 2021 bis 2023 im Coaching-Staff der deutschen Nationalmannschaft aktiv war.

Im neuen Podcast SPORT1 Deep Dive spricht die Münchnerin nun über einen für sie speziellen Moment: das erste Regular-Season-Spiel in der Geschichte der NFL, das in Deutschland ausgetragen wurde. Mitte November 2022 duellierten sich die Buccaneers mit ihrem Star-Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks in ihrer Heimatstadt.

NFL in München: „Mein persönlicher Super Bowl“

„Ich weiß noch genau, wie das erste NFL-Spiel in München war. Das konnte ich einfach nicht fassen“, erinnerte sich Nurasyid an jenen Tag. „Die NFL kommt zu mir, zu uns. Ich habe es zuvor nie geschafft, zu Spielen rüberzufliegen, und jetzt kommt die NFL einfach hierher. Das Spiel in der Allianz Arena war mein persönlicher Super Bowl. Das war so hochemotional.“

Und mehr noch: Erstmals war sie am Geschehen hautnah dran und hatte ihren ersten Einsatz als Kommentatorin.

Nurasyid berichtete, dass sie vorher immer wieder gefragt worden war, ob sie nicht einmal etwas kommentieren möchte. „Aber ich habe das immer abgelehnt, weil ich eigentlich jemand bin, der beim Sportschauen einfach nur ruhig dasitzt und nichts sagt. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich dazu zu äußern oder das Geschehen zu kommentieren. Doch dann kam ich nicht ins Stadion. Ich habe einfach kein Ticket bekommen und dachte: ‚Das kann nicht wahr sein, ich muss in dieses Stadion‘“, betonte sie.

Wie Nurasyid in die NFL kam

Deshalb habe Nurasyid dem BR letztlich als Kommentatorin zugesagt. „Ich saß dann an der 50-Yard-Linie, als Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks spielten, und alle sangen ‚Country Roads‘. Den Leuten standen die Tränen in den Augen, das war sehr emotional“, führte die ehemalige Nationalspielerin weiter aus. „Das berührt mich immer noch und ich freue mich jedes Mal, wenn die NFL hierherkommt und wir das gemeinsam erleben können.“

„Ich meine, nicht jeder hat die finanziellen Mittel, um in die USA zu fliegen. Was gibt es Besseres, als dass sie zu uns kommen?“, schob sie hinterher.