Nächste NFL-Spiele in Deutschland fix

Moritz Thienen 10.12.2025 • 14:01 Uhr Die NFL gibt weitere Spiele in Deutschland bekannt. Im kommenden Jahr wird erneut ein Regular Season Game in München stattfinden.

Deutschland darf sich auf das nächste NFL-Spektakel freuen. Wie die National Football League bekanntgab, werden 2026 und 2028 Spiele in München stattfinden.

Damit kehrt die NFL erneut an den Ort zurück, an dem 2022 das erste Regular Season Game in Deutschland stattgefunden hatte. Damals hatten die Tampa Bay Buccaneers mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks gewonnen.

„Deutschland ist für die NFL in Europa von großer strategischer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, 2026 und 2028 nach München zurückzukehren und damit das langfristige Engagement der Liga in Deutschland zu unterstreichen“, zitierte die NFL Alexander Steinforth, General Manager der NFL in der DACH-Region, in ihrer Pressemitteilung.

Die beiden Spiele werden wie schon 2022 im Stadion des FC Bayern, der Allianz Arena, stattfinden. Das Spiel soll gegen Ende des Jahres 2026 stattfinden. Ein genauer Termin steht noch aus.

„München ist für die NFL ein sehr emotionaler Ort, weit über die deutschen Grenzen hinaus bis nach New York in das Büro des NFL-Commissioner“, sagte Steinforth auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Spiele.

NFL gibt Kooperation mit dem FC Bayern bekannt

Darüber hinaus gab die NFL auch bekannt, dass man im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit dem FC Bayern sowie mit der Stadt München kooperieren werde.

„Diese Partnerschaft ist nicht ausschließlich auf die Spielwoche oder den Spieltag begrenzt“, sagte Steinforth über die Ziele der Kooperation mit dem FC Bayern: „Insgesamt geht es darum, wie wir die gegenseitige Strahlkraft im jeweiligen Zielmarkt des anderen nutzen können und so noch mehr Fans gewinnen können.“

„Der FC Bayern ist als Weltmarke im Fußball natürlich besonders daran interessiert, in den USA zu wachsen und noch größer zu werden. Die NFL ist die mit Abstand größte Sportliga in den USA und so sprechen wir laufend darüber, wo es Bereiche geben kann, wo wir uns einander unterstützen können“, erklärte der General Manager der NFL in der DACH-Region.

Einen ersten Teil hätte man dabei auch schon jetzt im Rahmen der Bekanntgabe sehen können: „Wir sprechen über mögliche gemeinsame Aktivitäten und Aktivierungen. Ein kleines Beispiel ist zum Beispiel unser heutiges Video zur Verkündung: Darin ist Manuel Neuer zu sehen. Sowas wird natürlich dann auch in den USA stark wahrgenommen.“

NFL kommt zum sechsten Mal nach Deutschland

Teil dieser Kooperation sind eben die beiden NFL-Spiele in München, aber auch ein Sportförderprogramm für Flag Football. Die kontaktlose Variante der Sportart, die bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zum Programm gehören wird, soll mit einem Programm in Deutschland weiter aufgebaut werden.

Die genauen Begegnungen der NFL-Spiele in München stehen noch nicht fest. Das Interesse ist aber groß. „Wir haben sehr, sehr große Nachfrage von den elf Teams, die Marketingrechte in Deutschland haben. Aber es sind auch viele Teams darüber hinaus interessiert. München und die Allianz Arena sind einfach ein sehr beliebtes Pflaster“ sagte der General Manager der NFL in der DACH-Region Steinforth.

Es wird das insgesamt sechste Spiel auf deutschem Boden sein. Nach dem Debüt in München 2022 fanden 2023 zwei Spiele in Frankfurt statt, ehe die NFL 2024 wieder nach München kam. In diesem Jahr fand dann die Premiere in Berlin statt.