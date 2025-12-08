NFL: Superstar Mahomes stellt Negativ-Rekord auf

Johannes Behm 08.12.2025 • 06:11 Uhr Patrick Mahomes unterlaufen gegen die Houston Texans drei Interceptions, der Division-Titel ist durch die Pleite bereits außer Reichweite.

Die Playoffs sind für die Kansas City Chiefs in der NFL nach der nächsten Niederlage in weite Ferne gerückt. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor gegen die Houston Texans mit 10:20 und steht nach 13 Spielen damit bei einer 6:7-Bilanz.

Der 30 Jahre alte Spielmacher erlebte dabei gegen eine der besten Defensiven der Liga ein waschechtes Debakel. Seine 160 Passing Yards stellten einen Tiefstwert in dieser Saison dar. Seine lediglich 14 angebrachten Pässe bei 33 Versuchen waren dies ebenso.

Zudem leistete er sich drei Interceptions. Am Ende stand ein desolates Passer-Rating von 19,8 zu Buche, das schlechteste in seiner bisherigen Karriere.

NFL: Mahomes von Kelce und Rice im Stich gelassen

Mitschuld daran trifft allerdings auch die Chiefs-Receiver, die einige Bälle von Mahomes fallen ließen. Ein perfekter Pass zu Superstar Travis Kelce mündete in einer Interception, bei welcher Mahomes keine Schuld traf. Star-Receiver Rashee Rice leistete sich ebenfalls gleich mehrere Drops.

„Wir wissen, dass die Chancen immer geringer werden“, sagte Mahomes über die Playoff-Aussichten, „aber ich weiß, dass die Jungs in diesem Team bei jeder Gelegenheit alles geben werden.“

Die Chiefs werden erstmals seit 2015 nicht ihre Division gewinnen. In der AFC West liegt Kansas City aktuell nur auf dem dritten Rang hinter den Denver Broncos und den Los Angeles Chargers, gegen beide muss der Dominator der vergangenen Jahre an den verbliebenen vier Spieltagen noch antreten.

Der erneute Division-Titel ist dabei schon nicht mehr möglich: Denver verbesserte dank seines zehnten Sieges in Folge beim 24:17 bei den Las Vegas Raiders seine Bilanz auf 11:2.

„Zehn Siege in Folge sind eine lange Serie“, sagte Broncos-Quarterback Bo Nix, der gegen die Raiders einmal mehr mit 212 geworfenen Yards und einem erlaufenen Touchdown überzeugte: „Man muss diese Gelegenheit zu schätzen wissen und dankbar für die Siege sein, egal wie sie zustande kommen. Aber gleichzeitig versuchen wir immer, uns zu verbessern.“

Mahomes-Debakel: Schlechteste Chiefs-Bilanz seit 2012

Das müssen auch die Chiefs versuchen. Die aktuelle Bilanz ist die schlechteste nach 13 Spielen seit 2012. Nächster Gegner für Kansas City sind am kommenden Wochenende die Chargers.

In der NFC North kam es derweil zu einem Führungswechsel. Die Green Bay Packers besiegten die Chicago Bears im direkten Duell mit 28:21 und zogen am Rivalen vorbei. Für die Bears war es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie.

