Nächster Chiefs-Schock: Auch Minshew verletzt sich

SPORT1 21.12.2025 • 22:00 Uhr Bei den Titans verliert Kansas City früh Starter Gardner Minshew mit einer Knieverletzung. Third String QB Chris Oladokun übernimmt, Mahomes fehlt bereits.

Die Kansas City Chiefs bleiben vom Pech verfolgt. Kaum hatte die Partie bei den Tennessee Titans begonnen, da mussten die Fans den nächsten Dämpfer hinnehmen.

Der Ersatz-Quarterback Gardner Minshew verletzte sich bereits beim dritten Spielzug am linken Knie. Ohne gegnerischen Kontakt sackte der 29-Jährige nach einem Scramble zu Boden, griff sofort an die schmerzende Stelle und humpelte vom Feld.

Ein kurzer Comeback-Versuch scheiterte - Minshew brachte nur drei seiner acht Pässe für dürftige 15 Yards an, ehe er vor der Halbzeit endgültig passen musste.

Der dritte Quarterback muss ran

Minshew ersetzte den Superstar Patrick Mahomes, der sich am vergangenen Spieltag das Kreuzband gerissen hatte. Im selben Spiel hatten sich auch die letzten Playoffs-Hoffnungen der Chiefs zerschlagen.

Für Minshew war es der erste Start in dieser Saison - nun droht ihm ebenfalls eine längere Pause, genaue Untersuchungen standen unmittelbar nach Spielende noch aus.

In die Bresche sprang Third-String-Quarterback Chris Oladokun. Der 26-Jährige hatte bislang nur einen einzigen NFL-Einsatz vorzuweisen: Anfang Januar war er beim 0:38-Debakel gegen Denver als Backup von Carson Wentz aufgelaufen, verbuchte dort einen Fumble, einen Sack und einen Fünf-Yard-Run.