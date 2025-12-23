NFL: 49ers feiern Playoff-Einzug - Sorgen um Kittle

SPORT1 23.12.2025 • 07:13 Uhr Die San Francisco 49ers sichern sich ihren Platz in den Playoffs und begraben die Hoffnungen der Indianapolis Colts nahezu vollständig. Drei weitere Teams dürfen jubeln.

Die San Francisco 49ers haben in der Nacht von Montag auf Dienstag souverän mit 48:27 gegen die Indianapolis Colts gewonnen und sich damit einen Platz in den bevorstehenden Playoffs der NFL gesichert.

Philip Rivers und die Colts verlieren damit auch das zweite Spiel nach dem sensationellen Comeback des 44 Jahre alten Quarterbacks. Die Legende schaffte 277 Yards und zwei Touchdowns, konnte aber auch die Pleite nicht abwenden. Durch die nun fünfte Niederlage in Serie stehen die Colts bei acht Siegen und sieben Niederlagen und haben nur noch mathematisch eine Restchance auf die Playoffs. Diese liegt laut ESPN Analytics nur noch bei zwei Prozent.

Im Rennen um die Playoffs waren durch die Niederlage der Colts zudem drei weitere Teams der AFC betroffen. Die Buffalo Bills, Los Angeles Chargers und Jacksonville Jaguars sicherten sich allesamt einen Platz in der Postseason.

Mit 11-4 haben die 49ers nun alles selbst in der Hand: Gewinnen sie die beiden ausstehenden Heimspiele gegen Bears und Seahawks, winken sogar noch die Divisionskrone und eine Bye Week zum Start der Playoffs.

Fünf Touchdowns! Feuerwerk von Purdy

„Monday Night Football“ galt bislang als Achillesferse von 49ers-Quarterback Brock Purdy: Fünf Touchdowns bei elf Interceptions standen vor dem Kickoff zu Buche. Gegen eine arg dezimierte Colts-Defensive zündete der 25-Jährige jedoch ein Feuerwerk und führte sein Team mit fünf Touchdowns, einer Interception und 295 Yards zum Sieg.

Er ist damit der erste 49ers-Quarterback seit Steve Young (Super Bowl XXIX) mit mindestens fünf Pass-TDs in einem Pflichtspiel - und der erste Niner überhaupt, dem dieses Kunststück an einem Montagabend gelingt.

Gegen eine Lauf­verteidigung, die zuvor nur 3,8 Yards pro Versuch zuließ, meldete sich auch das 49ers-Run Game eindrucksvoll zurück.

Christian McCaffrey pflügte für 117 Yards bei 21 Carries durchs Feld und übersprang zum fünften Mal in seiner Karriere die 1000-Yard-Marke. Insgesamt kamen die Gäste auf 145 Rushing Yards - ein Fundament für den elften Saisonsieg.

Sorgen um Kittle nach Playoff-Einzug

Schlechte Nachrichten gab es im dritten Viertel jedoch bei Tight End George Kittle. Der Starspieler fing einen Pass und schien sich dabei ohne Einwirkung des Gegners verletzt zu haben. Kittle humpelte anschließend vom Feld und tauschte sich mit den Trainern an der Seitenlinie aus.

Im US-amerikanischen Live-Kommentar bei Monday Night Football wurde von einer Knöchelverletzung bei Kittle ausgegangen. Auch wenn der sechsmalige Pro Bowler nicht von den Ärzten der NFL untersucht wurde, kehrte Kittle nicht in die Partie zurück.

Ein längerer Ausfall kurz vor den Playoffs wäre ein großer Verlust für die 49ers. Allerdings sorgte Kittle nach dem Spiel für etwas Entwarnung und erklärte: „Ich denke nicht, dass es eine starke Knöchelverstauchung ist.“ Stattdessen freute sich der Tight End über den Sieg und auf die bevorstehende Heimreise.