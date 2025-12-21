NFL: Buffalo den Play-offs nahe - Panthers bezwingen Tampa

Die Buffalo Bills haben einen großen Schritt Richtung Playoffs in der National Football League gemacht. Die NFL-Franchise aus dem US-Bundesstaat New York gewann am 16. Spieltag bei den Cleveland Browns mit 23:20 und ließ sich dabei auch von einer Schrecksekunde um Star-Quarterback Josh Allen nicht beirren.
Bills trotzen Allen-Schreck
Allen musste nach einem Sack kurz vor der Halbzeitpause mit Schmerzen im Fuß vorzeitig in die Kabine, kehrte nach einer Röntgenuntersuchung aber wieder zurück. Runningback James Cook war mit zwei Touchdowns der Mann des Spiels.
Panthers gewinnen Showdown gegen die Bucs
Verlieren die Houston Texans (gegen die Las Vegas Raiders) und die Indianapolis Colts (gegen die San Francisco 49ers) ihre Partien in der AFC, sind die Bills für die Endrunde qualifiziert. Dasselbe gilt auch für die Los Angeles Chargers nach dem 34:17 bei den Dallas Cowboys.
In der NFC South übernahmen die Carolina Panthers die Spitze von den Tampa Bay Buccaneers. Das Team aus Charlotte gewann im direkten Duell mit 23:20 und liegt nun mit der Bilanz von 8:7 Siegen vor den Buccs (7:8). Am letzten Spieltag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen, dann genießt Tampa Heimrecht.
Für die Kansas City Chiefs bleibt die Saison eine zum Vergessen. Nach zehn Jahren wird die Franchise aus Missouri die Play-offs erstmals verpassen, zudem erlitt Star-Spielmacher Patrick Mahomes einen Kreuzbandriss - und nun verletzte sich auch sein Vertreter Gardner Minshew, womöglich ebenso am Kreuzband. Für den Mahomes-Ersatz sprang Chris Oladokun ein, der nominell dritte Quarterback der Chiefs. Die quasi bedeutungslose Partie bei den Tennessee Titans ging mit 9:26 verloren.