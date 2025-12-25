NFL heute live im TV, Livestream & Ticker: Deutscher Star dabei

SPORT1 25.12.2025 • 16:00 Uhr Am ersten Weihnachtstag trägt die NFL zwei Spiele aus. Dabei wird es vor allem für den Deutschen Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions wichtig.

Gute Nachrichten für Football-Fans in der besinnlichen Zeit: Die National Football League (NFL) trägt am ersten Weihnachtstag zwei Spiele aus. Den Anfang machen die Washington Commanders und die Dallas Cowboys (19 Uhr MEZ), danach sind die Minnesota Vikings und die Detroit Lions (22:30 MEZ) an der Reihe.

Besonders wichtig ist der Tag für die Lions und den Deutschen Amon-Ra St. Brown. In Week 17 hat das hoch gehandelte Team ohnehin nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, sich für die Play-offs zu qualifizieren – nun könnte der Zug endgültig abfahren. Bei einer Niederlage gegen die Vikings hätte Detroit die Postseason verpasst.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: -

- Stream: Netflix

NFL: Commanders und Cowboys wollen versöhnlichen Abschluss

Für die Lions geht es also um nicht weniger als den Griff nach den letzten Strohhalm. Sollte dieser nicht gelingen, wären sie nach den bereits ausgeschiedenen Kansas City Chiefs die zweite große negative Überraschung dieser Regular Season. Die Commanders und die Cowboys, beide Teams der zweiten Paarung des Tages, haben sogar schon Gewissheit. Diese ist allerdings nicht gut.