NFL heute live mit Patriots - Bills, Packers - Broncos im Free-TV und im Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 18:35 Uhr Die NFL nähert sich den Playoffs - und am Sonntag stehen wichtige Division-Duelle an. Die Buffalo Bills gastieren bei den New England Patriots.

Woche 15 in der NFL: Die Playoffs rücken immer näher und auch am Sonntag stehen wieder wichtige Spiele auf dem Programm. Zu einem wichtigen Division-Duell kommt es zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills. RTL überträgt die Partie live ab 19 Uhr.

Es ist ein richtungsweisendes Aufeinandertreffen im direkten Duell um den Divisionstitel und die Platzierung für die Playoffs. New England geht mit einer überzeugenden Saisonbilanz und dem Heimvorteil im Gillette Stadium in die Partie. Buffalo hingegen steht auswärts unter Zugzwang und braucht unbedingt einen Sieg, um im Rennen um den Division-Titel weiterhin Druck auf den Spitzenreiter ausüben zu können.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

NFL-Kracher Packers vs. Broncos LIVE im Free-TV

Um 22.25 Uhr kommt es dann zum nächsten Kracher, die Green Bay Packers gastieren bei den formstarken Denver Broncos. Auch dieses Spiel überträgt RTL live.