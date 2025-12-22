NFL: Kansas City Chiefs ziehen um

SID 22.12.2025 • 23:28 Uhr Die Kansas City Chiefs werden bald nicht mehr in ihrer langjährigen Heimat Missouri spielen. In Wyandotte County westlich von Kansas City entsteht eine neue Arena.

Die Kansas City Chiefs werden ihre langjährige Heimat in Missouri verlassen und künftig in einem neuen Stadion im benachbarten Bundesstaat Kansas spielen. Das gab die Franchise aus der National Football League (NFL) am Montag bekannt, nachdem die Gesetzgeber in Kansas grünes Licht für die Finanzierung des Projekts gegeben hatten. Die Arena entsteht in Wyandotte County westlich von Kansas City und soll zur Saison 2031 fertiggestellt sein. Die Kosten belaufen sich auf rund drei Milliarden US-Dollar.

„Heute ist ein außergewöhnlicher Tag in der Geschichte der Kansas City Chiefs“, erklärte Klubchef Clark Hunt in einer Mitteilung. „Wir sind begeistert, mit dem Bundesstaat Kansas zusammenzuarbeiten, um unseren Fans ein Weltklasse-Stadion zu bringen. Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in unserem Erbe der Innovation und unserer Fan-First-Mentalität.“

Kansas City Chiefs in einer sportlich schwierigen Phase

Die Chiefs tragen ihre Heimspiele seit 1972 im Arrowhead Stadium aus. Die neue Arena wird vollständig überdacht sein und ein Entertainment-District umfassen. Zudem plant die Organisation den Bau eines Trainingszentrums in Kansas. Die Finanzierung erfolgt über eine öffentlich-private Partnerschaft, die weder zusätzliche Mittel aus dem Staatshaushalt noch neue Steuern für die Bürger vorsieht.

NFL-Commissioner Roger Goodell sprach von „einem großartigen Tag für die Fans der Kansas City Chiefs“ und kündigte an, dass das Stadion auch für Konzerte und andere Großereignisse genutzt werden soll.