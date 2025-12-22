NFL: Dramatische Sekunden! St. Browns Titeltraum rückt in weite Ferne

SID 22.12.2025 • 06:17 Uhr Detroit muss nach einer dramatischen Niederlage gegen Pittsburgh seine beiden letzten Spiele gewinnen - und dann hoffen.

Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben nach dramatischen Schlusssekunden und zwei annullierten Touchdowns nur noch eine minimale Chance auf den Einzug in die Playoffs der National Football League (NFL).

Nach einem 24:29 gegen die Pittsburgh Steelers müssen die Lions (8 Siege/7 Niederlagen) ihre beiden verbleibenden Spiele gewinnen und auf zwei Niederlagen der Green Bay Packers (9/5/1 Unentschieden) hoffen, um sich die letzte Wild Card in der National Football Conference (NFC) zu sichern.

St. Brown war gleich in beide Schlüsselszenen in den letzten 22 Sekunden des Duells mit den Steelers verwickelt. In der letzten Sekunde fing er einen Pass von Quarterback Jared Goff, der den „Rückpass“ seines eingekeilten Wide Receivers in die Endzone trug. Nach minutenlanger Beratung aber entschieden die Schiedsrichter, dass St. Brown ein Offensivfoul begangen hatte.

Sekunden zuvor hatte der Deutsch-Amerikaner einen Pass von Goff in der Endzone gefangen, bei diesem Spielzug aber entschieden die Referees auf ein Foul von St. Browns Teamkollegen Isaac TeSlaa.

NFL: St. Brown verpasst wohl die Playoffs

Durch die Niederlage der Lions stehen die Chicago Bears als Sieger der NFC North Division fest, zugleich sind die San Francisco 49ers aus der NFC West sicher in den Playoffs. Die Lions haben dagegen nur noch eine minimale Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde.

„Wir kennen die Prozentsätze“, sagte Goff, der zwei seiner drei Touchdown-Pässe im vierten Viertel warf. „Wir wissen, dass wir nicht ausgeschieden sind. Wir wissen, dass einige Dinge zu unseren Gunsten laufen müssen.“

Die Steelers (9/6) um Quarterback Aaron Rodgers stehen durch den dritten Sieg in Serie kurz davor, die AFC North zu gewinnen - müssen aber eine Sperre von DK Metcalf befürchten. Der Wide Receiver zog nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Fan an dessen Kleidung, anschließend schubste er ihn. Die Steelers können nur noch von den Baltimore Ravens (7/8) eingeholt werden. Beide treffen am letzten Spieltag aufeinander.