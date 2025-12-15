NFL nimmt deutschen Spieler ins Förderprogramm

SID 15.12.2025 • 10:52 Uhr Offensive Tackle Felix Lepper hat 2026 die Chance, in der amerikanischen Profiliga unterzukommen.

Der deutsche Footballspieler Felix Lepper darf sich leise Hoffnungen auf einen Platz in der National Football League (NFL) machen. Der 23-jährige Hesse wurde für das International Player Pathway Program (IPP) ausgewählt.

Als Offensive Tackle spielte er bislang bei den Hamburg Sea Devils in der European League of Football (EFL).

Lepper ist einer von 13 Athleten aus aller Welt, die sich ab Januar zehn Wochen lang in Florida vorbereiten, um ihre Fähigkeiten vor den Scouts der NFL-Klubs unter Beweis zu stellen. Über das Förderprogramm hatte es einst der Deutsche Jakob Johnson zu den New England Patriots geschafft.

Drei Deutsche im vergangenen Jahr dabei

Der wohl bekannteste Akteur, der es über das IPP-Program in die NFL schaffte, ist der Australier Jordan Mailata. Der Offensive Lineman gewann mit den Philadelphia Eagles im Februar den Super Bowl.