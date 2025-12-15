NFL: Packers fürchten um Kreuzbandriss bei Superstar Micah Parsons

SPORT1 15.12.2025 • 06:50 Uhr Micah Parsons hat sich wohl das Kreuzband gerissen - und auch Christian Watson könnte Green Bay verletzt fehlen.

Die Green Bay Packers bangen um Superstar Micah Parsons. Wie ESPN berichtet, befürchtet die Franchise einen Kreuzbandriss, nachdem Parsons bei der Niederlage gegen die Denver Broncos (26:34) ohne Körperkontakt zu Boden gegangen war.

Wide Receiver Christian Watson musste ebenfalls verletzt vom Feld. Er landete bei einem abgefangenen Pass hart auf der linken Schulter beziehungsweise Brust und wurde aus dem Spiel genommen.

Parsons-Verletzung: Verheerende Auswirkungen

Parsons’ vermeintliche Verletzung trifft Green Bay hart. Der 26-Jährige war nach dem Trade von den Cowboys und dem Vierjahresvertrag über 188 Millionen US‑Dollar das Herzstück der Defense. Mit 12,5 Sacks und ligaweit führenden 60 Pressures war er der dominierende Pass Rusher.

Watson hatte nach seiner Rückkehr von einem Kreuzbandriss im Vorjahr mit 25 Catches für 452 Yards und fünf Touchdowns überzeugt. Seine explosive Spielweise war ein wichtiger Faktor im Angriff - sein Ausfall trifft die Offense empfindlich.

Packers vor schwieriger Mission

Green Bay steht nun vor der Herausforderung, ohne seinen besten Quarterback-Jäger und einen wichtigen Deep Threat weiterzukommen. Die Defense muss sich neu formieren, während die Offense ohne Watson kreative Lösungen finden muss.