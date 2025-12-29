NFL: 49ers wahren Chance auf Playoff-Freilos

SID 29.12.2025 • 06:19 Uhr Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die NFC East. Auch die San Francisco 49ers wahren die Chance auf den Sieg in der NFC West sowie den Conference-Titel.

Die New England Patriots gehen erstmals seit 2019 als Gewinner der AFC East in die Playoffs der National Football League (NFL). Durch das 12:13 der Buffalo Bills bei den Philadelphia Eagles ist der Mannschaft um Quarterback Drake Maye der Titel in ihrer Division nicht mehr zu nehmen. Die vergangene Saison hatten die Patriots noch mit einer Bilanz von vier Siegen und 13 Niederlagen abgeschlossen.

In den vergangenen fünf Jahren hatten jeweils die Bills die AFC North gewonnen. Bei der Niederlage gegen Super-Bowl-Champion Philadelphia wurde der ohnehin angeschlagene Quarterback Josh Allen fünf Mal gesackt, insgesamt 40 Mal rissen ihn in dieser Saison schon Spieler der gegnerischen Mannschaft zu Boden. Zum zweiten Mal nacheinander blieb er ohne Touchdown.

49ers gewinnen packendes Spitzenspiel in der NFC

Nach einem packenden Duell mit den Chicago Bears haben die San Francisco 49ers, für die Quarterback Brock Purdy 2:15 Minuten vor Schluss den entscheidenden Touchdown auf Jauan Jennings warf, noch die Chance auf den Sieg in der NFC West.

Das 42:38 gegen den Gewinner der NFC North eröffnet den Kaliforniern (12 Siege/4 Niederlagen) die Chance, die Seattle Seahawks (13/3) im direkten Duell am letzten Spieltag noch von Platz eins ihrer Division und der Conference zu verdrängen.

Von den insgesamt 14 Playoff-Plätzen sind am letzten Spieltag nur noch zwei zu vergeben - um beide kommt es zu einem „Endspiel“: Die Pittsburgh Steelers (9/7) kämpfen gegen die Baltimore Ravens (8/8) um den Titel der AFC North und damit den letzten Platz ihrer Conference. Um den Titel in der NFC South spielen im direkten Duell die Carolina Panthers (8/8) gegen die Tampa Bay Buccaneers (7/9).