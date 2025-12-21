NFL: Das schaffte seit 21 Jahren keiner mehr

SID 21.12.2025 • 08:22 Uhr Der Titelverteidiger Philadelphia gewinnt erneut die NFC East. In Cleveland entscheidet ein spektakulärer Touchdown das Spitzenduell zwischen Bears und Packers.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat in der National Football League (NFL) im zweiten Jahr in Serie den Divisionstitel in der NFC East gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich mit 29:18 bei den Washington Commanders mit dem Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman durch und feierte anschließend mit T-Shirts mit der Aufschrift „Been There, Won That.“

„Das ist schwer zu erreichen“, sagte Trainer Nick Sirianni - erstmals seit 2004 gewann ein Team die NFC East in aufeinanderfolgenden Saisons: „Wir werden das feiern. Und dann haben wir noch viele weitere Ziele vor Augen.“

Nichts mit den Play-offs wird es in diesem Jahr für den Vorjahres-Halbfinalisten Washington, der bei einer Bilanz von 4:11 Siegen steht. Ersatz-Quarterback Marcus Mariota musste in der zweiten Halbzeit verletzt vom Feld, mit Josh Johnson als Spielmacher lief nicht mehr viel zusammen. Auch der deutsche Offensive Tackle Coleman musste im vierten Viertel mit einer Schienbeinverletzung in die Kabine und kam nicht zurück. Zudem kam es kurz vor Ende zu einer Rangelei, die zu drei Platzverweisen führte.

Einen Overtime-Krimi lieferten sich die Chicago Bears und Green Bay Packers im traditionsreichsten NFL-Derby und Spitzenduell der NFC North. Chicago gewann dank eines spektakulären 46-Yard-Touchdowns in der Verlängerung von Wide Receiver DJ Moore mit 22:16 und baute seine Führung auf 11:4 Siege gegenüber den Packers (9-5-1) aus.