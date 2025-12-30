Überraschende Pleite in der NFL

SID 30.12.2025 • 06:37 Uhr Die L.A. Rams kassieren in der NFL eine überraschende Pleite. In den Playoffs droht nun ein stärkerer Gegner.

Die Los Angeles Rams haben im Kampf um eine bessere Ausgangsposition für die Playoffs der NFL einen Rückschlag erlitten. Das Team um Quarterback Matthew Stafford unterlag im Monday Night Game bei den Atlanta Falcons 24:27.

Kicker Zane Gonzalez sorgte 21 Sekunden vor Spielende für das entscheidende Field Goal für die Falcons.

Robinson glänzt mit Mega-Touchdown

Den Rams, die bereits vor der Partie für die K.o.-Phase qualifiziert waren, droht nach der fünften Saisonniederlage im 16. Spiel nun ein stärkerer Gegner in den Playoffs. In der starken NFC West belegt der Super-Bowl-Champion von 2022 vor dem letzten Spieltag den dritten Rang.