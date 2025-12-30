Die Los Angeles Rams haben im Kampf um eine bessere Ausgangsposition für die Playoffs der NFL einen Rückschlag erlitten. Das Team um Quarterback Matthew Stafford unterlag im Monday Night Game bei den Atlanta Falcons 24:27.
Überraschende Pleite in der NFL
Die L.A. Rams kassieren in der NFL eine überraschende Pleite. In den Playoffs droht nun ein stärkerer Gegner.
Kicker Zane Gonzalez sorgte 21 Sekunden vor Spielende für das entscheidende Field Goal für die Falcons.
Robinson glänzt mit Mega-Touchdown
Den Rams, die bereits vor der Partie für die K.o.-Phase qualifiziert waren, droht nach der fünften Saisonniederlage im 16. Spiel nun ein stärkerer Gegner in den Playoffs. In der starken NFC West belegt der Super-Bowl-Champion von 2022 vor dem letzten Spieltag den dritten Rang.
Die Falcons, die beinahe eine 21:0-Pausenführung aus der Hand gaben, verpassen die Playoffs trotz des siebten Saisonsiegs. Highlight der Partie war ein 93-Yard-Touchdown von Atlantas Runningback Bijan Robinson in der ersten Halbzeit.