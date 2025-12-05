NFL: Saisonaus für Cardinals-Quarterback Murray

SID 05.12.2025 • 23:50 Uhr Die Arizona Cardinals müssen bis zum Saisonende auf Quarterback Kyler Murray verzichten. Das NFL-Team hat aber keine Chance mehr auf die Playoffs.

Die Arizona Cardinals aus der National Football League (NFL) müssen für den Rest der Saison auf Quarterback Kyler Murray verzichten. Der 27-Jährige laboriert seit dem fünften Spieltag an einer Fußverletzung, die sich nicht wie erhofft in eine positive Richtung entwickelt hat. Das bestätigte Headcoach Jonathan Gannon am Freitag nach dem Training des Teams.