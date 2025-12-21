NFL: Spiel des Jahres? Hass-Duell eskaliert komplett

SPORT1 21.12.2025 • 10:15 Uhr Die Chicago Bears und die Green Bay Packers liefern ein Spektakel. War es schon das Spiel der NFL-Saison?

War das schon das Spiel der Saison? Die Chicago Bears und die Green Bay Packers haben im Duell der NFL-Erzfeinde ein wildes Spektakel geliefert. An das Ende der Partie werden sich beide Teams noch lange erinnern. Schließlich siegte Chicago mit 22:16 und erklomm damit die Spitze der NFC North.

Bis 1:59 Minuten vor Ende lagen die Bears aber noch mit 9:16 zurück, Green Bays Siegchance lag laut Statistiken bei 96,9 Prozent. Doch als fast niemand mehr an einen Sieg dachte, nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Kicker Cairo Santos eröffnete eine der verrücktesten Schlussphasen der Saison. Seinem Onside-Kick hechtete Cornerback Josh Blackwell hinterher und sicherte den Ball.

„Wir sind niemals raus“, betonte Blackwell später. Die Bears hatten plötzlich nur noch 53 Yards bis zur Endzone - und zwei Timeouts in der Hinterhand. Quarterback Caleb Williamszeigte einmal mehr seine Klasse. Er arbeitete sich bis an die 6-Yard-Linie vor. Beim vierten Versuch tanzte er aus der Pocket und warf hoch auf den völlig freien Rookie Jahdae Walker. Dessen zweiter NFL-Catch war direkt der Ausgleichs-Touchdown. „Jahdae durfte anfangs bei mir wohnen - das verbindet“, grinste Williams. Santos‘ Extrapunkt stellte auf 16:16.

Green Bay musste zu diesem Zeitpunkt bereits ohne den verletzten Spielmacher Jordan Love antreten, Ersatz-QB Malik Willis brachte sein Team im Gegenzug zwar bis an Chicagos 45, verlor jedoch bei einem hektischen Fourth-and-One den Snap. „Mein Fehler“, gestand Willis. Die Bears bekamen das Ei an der eigenen 36 - und hatten sogar noch die Chance zum Sieg.

Chicago dreht Spiel spät

Williams schleuderte das Ei 57 Yards quer durch den Wind auf DJ Moore. Der Receiver setzte sich gegen Keisean Nixon ab und fing den Touchdown in der Endzone. „In der Luft war’s kurz beängstigend, dann sah ich nur noch den Ball in meine Hände segeln“, schilderte Moore. Das Comeback des Jahres war komplett.