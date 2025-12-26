Fix! Deutscher NFL-Titeltraum vorerst geplatzt

SID 26.12.2025 • 07:07 Uhr Das Team des Deutschen Amon-Ra St. Brown verliert bei den Minnesota Vikings und hat keine Chance mehr auf die Finalrunde.

Der deutsche Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions die Play-offs der NFL verpasst. Das Team aus Michigan verlor bei den Minnesota Vikings 10:23 und verhalf damit dem NFC-North-Rivalen Green Bay Packers zu einem Ticket für die Play-offs. Die Lions hatten in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Finalrunde erreichen, nun müssen St. Brown und Co. in der heißen Phase der Saison zusehen.

„Das ist echt Mist“, sagte Quarterback Jared Goff: „Wir werden nächste Woche die gesamte Saison Revue passieren lassen, aber ja, es nervt.“

Nächste Pleite für die Chiefs

St. Brown (26) war in einer schwachen Lions-Offensive der auffälligste Spieler. Er fing acht der 13 Zuspiele von Goff und sorgte für einen Raumgewinn von 68 Yards. Den einzigen Touchdown Detroits erzielte Isaac TeSlaa. Die Vikings hatten bereits zuvor keine Chance mehr auf die Play-offs.

Die Denver Broncos schlugen die Kansas City Chiefs erneut, nach dem 20:13 steht das Team von Quarterback Bo Nix mit einer Bilanz von 13:3 vorerst auf dem ersten Platz der AFC. Die Chiefs, deren Quarterback Patrick Mahomes wegen einer schweren Knieverletzung ausfällt, sind dagegen schon länger aus dem Rennen.