NFL: Bitterer Patzer! Steelers müssen zittern

SID 28.12.2025 • 22:28 Uhr Das Team um Quarterback Aaron Rodgers verliert bei den Browns nach schwacher Vorstellung - nun wartet ein Endspiel um die Playoffs.

Die Pittsburgh Steelers haben ihren ersten Matchball für die Playoff-Teilnahme in der NFL spektakulär vergeben. Bei den Cleveland Browns, die bis dato nur drei ihrer 15 Saisonspiele gewonnen hatten, verlor das Team um Quarterback-Oldie Aaron Rodgers (42) mit 6:13.

Damit wird das Duell mit den Baltimore Ravens (8 Siege, 8 Niederlagen) am 4. Januar zum Endspiel in der AFC North um den Einzug in die Endrunde.

Die einzigen Punkte für die Steelers (9 Siege, 7 Niederlagen) ohne den gesperrten DK Metcalf erzielte Kicker Chris Boswell mit zwei Field Goals. Rodgers, einstiger MVP der US-Profiliga, brachte nur 53,8 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler.

NFL: Endspiel zwischen Bucs und Panthers

Zu einem weiteren Endspiel in der NFC South kommt es in der kommenden Woche beim letzten Spieltag der regular season zwischen den Tampa Bay Buccaneers (7:9) und den Carolina Panthers (8:8).

Beide Teams verloren am Sonntag, Tampa kassierte beim Florida-Nachbarn Miami Dolphins ein 17:20, Carolina unterlag zuhause gegen das Spitzenteam Seattle Seahawks mit 10:27. Alle weiteren Playoff-Tickets sind bereits vergeben.