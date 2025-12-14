NFL: Super-GAU für langjährigen Dominator perfekt

SPORT1 14.12.2025 • 22:42 Uhr Die Kansas City Chiefs verpassen erstmals seit 2014 die Playoffs in der NFL. Der Dominator der vergangenen Jahre verliert sein Endspiel gegen Los Angeles und womöglich auch Star-Quarterback Patrick Mahomes schwer verletzt.

Der Super-GAU für die Kansas City Chiefs in der NFL ist perfekt. Der Dominator der vergangenen Jahre unterlag am Sonntag in einem Endspiel um die Playoff-Teilnahme mit 13:16 gegen die Los Angeles Chargers und verpasst somit definitiv erstmals seit 2014 die Postseason in der NFL.

Womöglich noch schlimmer: Superstar Patrick Mahomes zog sich kurz vor Spielende wohl eine schwere Knieverletzung zu und humpelte, gestützt von zwei Betreuern, in die Katakomben. Chiefs-Headcoach Andy Reid verriet nach dem Spiel, dass sich Mahomes am Montag einer MRT-Untersuchung am linken Knie unterziehen werde und räumte ein, dass „es nicht gut aussieht“.

Backup-Quarterback Gardner Minshew kam für Mahomes in den letzten Minuten auf das Feld, warf eine Interception und besiegelte das Desaster für den Dominator der vergangenen Jahre.

Dynastie der Chiefs beendet

Mit nur sechs Siegen bei acht Niederlagen ist Kansas drei Spiele vor Saisonende aber schon aus dem Rennen. Die Partie gegen die Chargers war ein Spiegelbild der Saison: Auch eine 13:3-Führung nach einem Touchdown durch Mahomes und zwei Field Goals von Harrison Butker reichten nicht zum Sieg.

Weil zudem die direkten Konkurrenten Buffalo Bills, Houston Texans und Jacksonville Jaguars gewannen, ist auch die letzte theoretische Chance dahin. Damit endet eine glanzvolle Zeit: Das Team aus Missouri hatte zuletzt in sechs NFL-Spielzeiten fünfmal im Super Bowl gestanden und dreimal den Titel geholt.

Zehn Play-off-Teilnahmen in Folge bedeuten die zweitlängste Serie in der Geschichte der NFL. Den Rekord behalten nun die New England Patriots, die sich zwischen 2009 und 2019 elf Mal hintereinander qualifiziert hatten.

