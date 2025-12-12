Bittere Bucs-Pleite im Playoff-Rennen der NFL

SID 12.12.2025 • 06:18 Uhr Im engen Playoff-Rennen der NFL geben die Tampa Bay Buccaneers spät eine passable Führung aus der Hand.

Die Tampa Bay Buccaneers haben im engen Playoff-Rennen der NFL den nächsten bitteren Rückschlag kassiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida verlor das Divisionsduell gegen NFC-South-Rivalen Atlanta Falcons mit 28:29 und fiel durch die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen hinter die Carolina Panthers zurück auf Rang zwei.

Bucs-Quarterback Baker Mayfield machte mit 277 Yards und zwei Touchdowns bei einer Interception ein passables Spiel, den Einbruch in der Schlussphase konnte er aber nicht abwenden.

Im letzten Viertel ging sein Team zunächst mit 28:14 in Führung, dann brachten die bereits aus dem Playoff-Rennen eliminierten Falcons aber zwei Touchdowns zurück in die Partie. Ein Field Goal in allerletzter Sekunde besiegelte das Ergebnis.

Cousins und Pitts harmonieren

An der Niederlage hatte Atlantas starkes Duo aus Quarterback Kirk Cousins und Tight End Kyle Pitts maßgeblichen Anteil. Der 37 Jahre alte Cousins, eigentlich nur noch Ersatzmann und nach der Verletzung von Michael Penix ins Team gerutscht, warf für starke 373 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns. Alle drei Würfe in die Endzone fanden Pitts, der elf Pässe für insgesamt 166 Yards fing.