NFL: Texans in den Play-offs - Ravens dürfen noch hoffen

SID 28.12.2025 • 07:47 Uhr Das Team aus Houston feiert bei den Los Angeles Chargers bereits den achten Sieg in Folge.

Im Endspurt um die Play-offs der US-Football-Liga NFL haben die Houston Texans ihre Siegesserie fortgesetzt und sich damit ein Ticket gesichert. Dem Team um Quarterback C.J. Stroud gelang ein 20:16 bei den Los Angeles Chargers, es war der achte Sieg in Folge und der elfte der Spielzeit. Houston liegt nun gleichauf mit den ebenfalls bereits qualifizierten Chargers (11:5).

Die Texans konnten sich in Inglewood erneut auf ihre starke Defensive verlassen. "Ich bin so stolz auf die Jungs", sagte Stroud, "sie haben es das ganze Jahr über durchgezogen. Wir sind hart gebaut."