Im Endspurt um die Play-offs der US-Football-Liga NFL haben die Houston Texans ihre Siegesserie fortgesetzt und sich damit ein Ticket gesichert. Dem Team um Quarterback C.J. Stroud gelang ein 20:16 bei den Los Angeles Chargers, es war der achte Sieg in Folge und der elfte der Spielzeit. Houston liegt nun gleichauf mit den ebenfalls bereits qualifizierten Chargers (11:5).
NFL: Texans in den Play-offs - Ravens dürfen noch hoffen
Das Team aus Houston feiert bei den Los Angeles Chargers bereits den achten Sieg in Folge.
C.J. Stroud und die Texans gewinnen bei den Chargers
© GettyImages/AFP/SID/RONALD MARTINEZ
Die Texans konnten sich in Inglewood erneut auf ihre starke Defensive verlassen. "Ich bin so stolz auf die Jungs", sagte Stroud, "sie haben es das ganze Jahr über durchgezogen. Wir sind hart gebaut."
Ebenfalls am Samstag hielten die Baltimore Ravens ihre Play-off-Hoffnungen am Leben. Das Team aus dem Bundesstaat Maryland gewann bei den schon qualifizierten Green Bay Packers mit 41:24. Noch am Sonntag könnte Baltimore dennoch aus dem Rennen sein, wenn die Pittsburgh Steelers bei den schwachen Cleveland Browns gewinnen. Verliert Pittsburgh allerdings, dann gibt es in der kommenden Woche einen Showdown zwischen den Steelers und den Ravens.