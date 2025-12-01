NFL-Zoff eskaliert: „Er ist eine H***“

Franziska Wendler 01.12.2025 • 13:35 Uhr 49ers-Receiver Jauan Jennings macht sich mit seinem Verhalten in der NFL mehr und mehr unbeliebt. Die Worte der Gegner sind bezeichnend.

Trashtalk. Vor allem im US-Sport ein äußerst beliebtes Stilmittel. Psychologische Kriegsführung auf verbaler Ebene, ausgetragen in Form von Beleidigungen und Lästereien während des Spiels. Für viele Athleten durchaus ein großer Spaß – und Teil des Sports. Doch man kann es auch übertreiben.

Übertrieben hat es in der NFL jüngst offenbar vor allem einer: Jauan Jennings.

Der Wide Receiver der San Francisco 49ers muss sich bereits die zweite Woche in Folge mit heftiger Kritik auseinandersetzen. Und die Vorwürfe haben es in sich. So hielten am Sonntag, nach dem 26:8-Sieg der Niners bei den Cleveland Browns, gleich mehrere Browns-Profis mit ihrer Meinung zu Jennings nicht hinter dem Berg.

Trashtalk während einer Verletzungspause

„Ich kann nichts dazu sagen, wie er erzogen wurde. Aber wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man besser nichts sagen“, fällte Defensiv-Star Myles Garrett ein vernichtendes Urteil.

„Er hat eine Menge zu sagen, das erniedrigend und herabwürdigend gegenüber einigen unserer Spieler war... Manche Leute sind eben so. Ich finde, das hat im Spiel nichts zu suchen“, machte er klar deutlich, was er von dem Niners-Profi hält.

Im dritten Viertel hatte sich Browns-Defensive-Tackle Maliek Collins eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste vom Feld gefahren werden. Nachdem der Sportler zu Boden gegangen war, kam es zwischen Jennings und einigen Spielern der Browns, darunter auch Garrett, zu Wortgefechten.

Myles Garrett macht Jauan Jennings Vorwürfe

Während unzählige der Niners-Profis, darunter Offensive Lineman Trent Williams und Tight End George Kittle, den gegnerischen Spieler, der noch im Vorjahr in San Francisco gespielt hatte, trösteten, war Jennings in Sachen Trashtalk beschäftigt.

Zwar hatten seine Aussagen wohl nichts mit der Verletzung zu tun, dennoch habe er in der Verletzungspause „gequasselt“.

Doch während Myles Garrett seinen Unmut mit vergleichsweise gewählten Worten zum Ausdruck brachte, wurde sein Teamkollege Shelby Harris mehr als nur deutlich.

Browns-Profi findet deutliche Worte

„Er ist eine Hure, und das soll auch jeder wissen“, schimpfte Harris vor US-Reportern in der Umkleidekabine. „Ich verstehe, warum ihm in die Eier geschlagen wurde, denn er hat Dinge gesagt, die man einem anderen Mann niemals sagen sollte. Ich respektiere es nicht, wenn man so etwas sagt und sich dann hinter seiner O-Line versteckt. Das ist echt feige“, erklärte er.

„Ich verstehe genau, warum sie ihm in die Eier geschlagen haben. Ich bin überrascht, dass ihm noch niemand ins Gesicht geschlagen hat.“

Beim Verlassen der Umkleide soll er zudem laut cleveland.com gesagt haben: „Man redet nicht über die Frauen und Familien anderer Leute.“

Zoff im Spiel gegen die Panthers

Bereits in der vergangenen Woche hatte Jennings für Schlagzeilen gesorgt. Im Spiel gegen die Carolina Panthers verpasste ihm Panthers-Defensive-Back Tre’von Moehrig einen Schlag in die Genitalien.

Nach dem Spiel rächte sich Jennings, verfolgte Moehrig und schlug diesem wiederum selbst ins Gesicht.

Beide Spieler wurden von der Liga bestraft. Moehrig führte seine Tat in der Folge auf „unfaire Aktionen“ des 49ers-Receivers zurück.

„In meinem Spiel war nichts jemals so unfair, es sei denn, es war verdient“, ließ der Defensivspezialist Spielraum für Spekulationen.