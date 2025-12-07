Packers aktivieren Reed vor Bears-Spiel am Sonntag

SPORT1 07.12.2025 • 10:07 Uhr Die Green Bay Packers aktivieren Receiver Jayden Reed rechtzeitig vor dem Kracher am Sonntag gegen die Chicago Bears - ein großes Upgrade für Quarterback Jordan Love.

Die Green Bay Packers können im Division-Duell gegen die Chicago Bears wieder auf ihren wichtigsten Receiver bauen: Jayden Reed wurde von der Injured-Reserve-Liste aktiviert und soll am Sonntag (ab 22.25 Uhr) im Lambeau Field auflaufen.

Für Quarterback Jordan Love öffnet sich damit ein großer Teil des Playbooks. „Seine Fähigkeiten im Slot gehören zu den besten der NFL“, betont Offensive Coordinator Adam Stenavich. Reed bringe Explosivität ins Passspiel und könne sogar im Laufspiel eingesetzt werden.

NFL: Jayden Reed nach OP und Pause zurück

Bereits zu Saisonbeginn spielte der 25-Jährige mit einem Fußbruch, ehe in Woche zwei gegen Washington auch noch das Schlüsselbein brach. Daraufhin entschied sich Reed für Eingriffe an beiden Verletzungen.

„Der Fuß war ­eine Sache, die ich unbedingt regeln musste“, erklärt er. Nach der Rückkehr ins Training am 21. November lief sein 21-Tage-Fenster, in dem die Packers ihn ohne Kaderplatz testen konnten.

Green Bay Packers bekommen Top-Receiver zurück

Vor seinem Ausfall kam der dynamische Slot-Receiver auf drei Catches für 45 Yards und einen Touchdown. In der vergangenen Saison führte er Green Bay mit 55 Receptions für 857 Yards an, nur bei den Touchdowns (sechs) lag Tight End Tucker Kraft (der jetzt verletzt fehlt) knapp vor ihm.

2023 stellte Reed sogar einen Franchise-Rookie-Rekord auf: 64 Catches, 793 Yards und acht Touchdown-Receptions. „Ich will dem Team Energie geben. Wenn du keinen Saft hast, bist du nutzlos“, sagte Reed in seiner typischen Art.