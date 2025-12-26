Newsticker
Packers-Quarterback Love muss gegen Baltimore aussetzen

Bittere Gewissheit für NFL-Superstar

© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Patrick McDermott
Jordan Love hat sich unter anderem eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Die Green Bay Packers müssen in ihrem Heimspiel am Sonntag (2.00 Uhr MEZ) gegen die Baltimore Ravens auf ihren Quarterback Jordan Love verzichten.

Wie die bereits für die Playoffs qualifizierte Franchise mitteilte, kann der 27-Jährige wegen einer Gehirnerschütterung sowie einer Verletzung der linken Schulter am 17. Spieltag nicht auflaufen.

Die Packers haben ihren Platz in der NFL-Endrunde sicher, weil die Detroit Lions mit dem deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown in der Nacht zu Freitag eine Niederlage bei den Minnesota Vikings kassiert hatten. Für die Packers geht es im Fernduell mit den Chicago Bears aber noch um den Gewinn der NFC North.

