Schwere Vorwürfe! NFL-Superstar muss vor Gericht

SPORT1 30.12.2025 • 20:01 Uhr Stefon Diggs von den New England Patriots muss sich vor Gericht verantworten. Ob der Star-Receiver seinem Team in den Playoffs zur Verfügung steht, ist offen.

NFL-Superstar Stefon Diggs sieht sich wegen eines Vorfalls am 2. Dezember gleich mit zwei Anklagen konfrontiert. Der Wide Receiver und viermalige Pro Bowler muss sich in einem Fall wegen schwerer und in einem anderen Fall wegen leichter Körperverletzung verantworten.

Am Dienstag fand vor dem Bezirksgericht in Dedham eine erste Anhörung statt. Dort prüft Richterin Stacy Fortes, ob die Ermittlungsakten bis zur Anklageerhebung am 23. Januar unter Verschluss bleiben. Dieser Termin liegt nur einen Tag vor dem AFC Championship Game - ein brisanter Zeitpunkt für das Team aus Foxborough.

Ob Diggs in den entscheidenden Wochen zur Verfügung steht oder sich vor Gericht verantworten muss, bleibt vorerst offen.

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte die Franchise: „Die New England Patriots sind über die Anschuldigungen informiert. Stefon bestreitet sie kategorisch, wir unterstützen ihn. Wir sammeln weiter Fakten und kooperieren vollständig mit den Behörden sowie der NFL. Aus Respekt vor allen Beteiligten äußern wir uns derzeit nicht weiter.“

NFL: Diggs ist die wichtigste Anspielstation von Quarterback Maye

Diggs‘ Anwalt Michael R. DiStefano warnte laut Boston Globe vor einer „erheblichen Gefahr breitgefächerter Vorverurteilung“, sollte das Verfahren öffentlich geführt werden. Die Verteidigung bemühe sich zudem um eine finanzielle Einigung mit der mutmaßlich betroffenen Person. Details dazu sind bislang nicht bekannt.