Schwere Vorwürfe! NFL-Superstar muss vor Gericht

NFL-Superstar Stefon Diggs sieht sich wegen eines Vorfalls am 2. Dezember gleich mit zwei Anklagen konfrontiert. Der Wide Receiver und viermalige Pro Bowler muss sich in einem Fall wegen schwerer und in einem anderen Fall wegen leichter Körperverletzung verantworten.
NFL-Superstar muss vor Gericht
Am Dienstag fand vor dem Bezirksgericht in Dedham eine erste Anhörung statt. Dort prüft Richterin Stacy Fortes, ob die Ermittlungsakten bis zur Anklageerhebung am 23. Januar unter Verschluss bleiben. Dieser Termin liegt nur einen Tag vor dem AFC Championship Game - ein brisanter Zeitpunkt für das Team aus Foxborough.
Ob Diggs in den entscheidenden Wochen zur Verfügung steht oder sich vor Gericht verantworten muss, bleibt vorerst offen.
In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte die Franchise: „Die New England Patriots sind über die Anschuldigungen informiert. Stefon bestreitet sie kategorisch, wir unterstützen ihn. Wir sammeln weiter Fakten und kooperieren vollständig mit den Behörden sowie der NFL. Aus Respekt vor allen Beteiligten äußern wir uns derzeit nicht weiter.“
NFL: Diggs ist die wichtigste Anspielstation von Quarterback Maye
Diggs‘ Anwalt Michael R. DiStefano warnte laut Boston Globe vor einer „erheblichen Gefahr breitgefächerter Vorverurteilung“, sollte das Verfahren öffentlich geführt werden. Die Verteidigung bemühe sich zudem um eine finanzielle Einigung mit der mutmaßlich betroffenen Person. Details dazu sind bislang nicht bekannt.
Der 32-jährige Diggs fing in dieser Saison bislang 82 Pässe für 970 Yards und vier Touchdowns. Damit ist er die wichtigste Anspielstation von Quarterback Drake Maye. New England steht mit einer Bilanz von 13:3-Siegen sicher in den Playoffs und trifft am Sonntag im letzten Spiel der Regular Season auf die Miami Dolphins.