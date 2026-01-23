Baltimore Ravens: Minter folgt auf Harbaugh

SID 23.01.2026 • 08:53 Uhr Die Baltimore Ravens haben einen neuen Trainer gefunden. Jesse Minter erhält laut Medienberichten einen Fünfjahresvertrag.

Nach der Trennung von Erfolgscoach John Harbaugh setzen die Baltimore Ravens aus der National Football League (NFL) auf Jesse Minter. Der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers erhält laut Medienberichten einen Fünfjahresvertrag, Minter ist erst der vierte Cheftrainer in der 31-jährigen Geschichte der Franchise.

Der 42-Jährige hatte von 2017 bis 2021 in Baltimore unter Harbaugh gearbeitet, nun kehrt er zurück. „Jesse hat uns während unseres äußerst gründlichen Bewerbungsprozesses beeindruckt“, sagte Ravens-Besitzer Steve Bisciotti. Der neue Headcoach verstehe „die Werte, die hohen Erwartungen und die Geschichte der Ravens“, Minter habe zudem „eine großartige Vision für die Zukunft“.

NFL: Harbaugh war 18 Jahre lang in Baltimore

Nach dem Aus im Play-off-Rennen hatten sich die Ravens zuletzt von Harbaugh getrennt. Der 63-Jährige, 2013 Super-Bowl-Champion mit dem Klub, hat inzwischen bei den New York Giants unterschrieben.