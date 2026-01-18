NFL-Playoffs: Knöchelbruch bei Superstar! Broncos bezahlen Sieg teuer

SID 18.01.2026 • 08:29 Uhr Beim 33:30 nach Verlängerung im Play-off-Viertelfinale gegen die Buffalo Bills verletzt sich der Quarterback kurz vor Schluss schwer.

An einem bittersüßen Tag haben die Denver Broncos in der National Football League zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder das AFC Championship Game erreicht, aber Bo Nix verloren.

Beim 33:30 nach Verlängerung im Playoff-Viertelfinale gegen die Buffalo Bills verletzte sich der Quarterback kurz vor Schluss schwer und kann in dieser Saison nicht mehr spielen. In der NFC demontierten derweil die Seattle Seahawks die San Francisco 49ers mit 41:6.

„Wir feiern diese Saison für ihn“, sagte Broncos-Headcoach Sean Payton nach der Diagnose, Nix erlitt einen Knöchelbruch. Die Mannschaft stehe eng zusammen, so Payton: „Los geht’s.“ Jarrett Stidham wird Nix beim Kampf um den Einzug in den Super Bowl gegen die New England Patriots oder Houston Texans am kommenden Wochenende ersetzen.

Tränen bei NFL-Superstar

In der Verlängerung schoss Kicker Will Lutz die Broncos mit einem Field Goal aus 23 Yards zum Sieg. Zuletzt war Denver in der Saison 2015/16 so weit gekommen, danach gelang der Triumph im Super Bowl 50.

Weiter auf den ersten Titel warten müssen die Bills um Star-Quarterback Josh Allen, dem nach dem erneuten Scheitern die Tränen in den Augen standen. „Ich habe das Gefühl, meine Teamkollegen im Stich gelassen zu haben“, sagte Allen, dem zwei Interceptions unterliefen.

Nix brachte 26 von 46 Würfen für 279 Yards an, ihm gelangen wie Allen drei Touchdown-Pässe. Nun kann der Schlüsselspieler nur noch Daumen drücken, am Dienstag soll er operiert werden.

Ein einseitiges Duell sahen die Fans in Seattle, die Seahawks ließen den 49ers keine Chance und untermauerten ihre Favoritenrolle. San Francisco fehlten in George Kittle, Fred Warner und Nick Bosa allerdings gleich drei Stars.

Darnold feiert ersten Playoff-Sieg seiner Karriere

Besser hätte das Spiel für die Nummer eins der NFC nicht beginnen können. Rashid Shaheed trug den Ball nach dem Kick-off der 49ers über das ganze Feld zurück und sorgte für den ersten Touchdown. 13 Sekunden waren da gespielt.

Running Back Kenneth Walker III lief gleich dreimal in die Endzone und Quarterback Sam Darnold, dessen Einsatz wegen Bauchmuskelproblemen fraglich gewesen war, feierte den ersten Playoff-Sieg seiner Karriere.