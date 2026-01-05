Dritte Entlassung: Raiders trennen sich von Headcoach Carroll

SID 05.01.2026 • 17:59 Uhr Am Montag entließen bereits zwei weitere NFL-Teams ihren Headcoach, auch Carrolls schwache Saison in Las Vegas hat Konsequenzen.

Nach den Atlanta Falcons und den Cleveland Browns haben auch die Las Vegas Raiders auf ihre schwache NFL-Saison reagiert und ihren Headcoach entlassen. Wie die Franchise aus der US-amerikanischen Football-Profiliga am Montag mitteilte, ist Pete Carroll von seinen Aufgaben entbunden. Wenige Stunden zuvor wurde auch das Aus von Kevin Stefanski in Cleveland sowie von Raheem Morris in Atlanta bekannt.

Carroll hatte erst zu Saisonbeginn bei den Raiders übernommen, mit einer 3:14-Bilanz aber krachend die Play-offs als Schlusslicht der AFC West verpasst. „Wir schätzen ihn sehr und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute“, sagte Raiders-Besitzer Mark Davis in einer Mitteilung. Demnach werden General Manager John Spytek und Miteigentümer und Quarterback-Legende Tom Brady nun alle Aktivitäten leiten, einschließlich der Suche nach einem Nachfolger.