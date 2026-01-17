"Es sind die Giants": Harbaugh unterschreibt in New York

SID 17.01.2026 • 23:38 Uhr Nach 18 Jahren war John Harbaugh bei den Baltimore Ravens entlassen worden. Nun hat der Trainer einen neuen Job.

John Harbaugh hat nach seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens offenbar schnell einen neuen Trainerjob in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gefunden. Wie der 63-Jährige am Samstag gegenüber US-Medien bestätigte, habe er einen Fünfjahresvertrag bei den New York Giants unterschrieben. Eine offizielle Bestätigung durch die Franchise aus dem „Big Apple“ stand noch aus.

„Es sind die New York Football Giants. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte Harbaugh gegenüber The Athletic: „Ich weiß, wie großartig unsere Fans sind. Ich habe sie aus nächster Nähe gesehen. Wir werden ein Team aufbauen, das einen Footballstil spielen wird, auf den sie stolz sein können.“

Harbaugh hatte vor seiner Entlassung 18 Jahre lang als Headcoach in Baltimore gearbeitet. In dieser Zeit feierte er 180 Siege in der regulären Saison mit den Ravens und gewann im Februar 2013 durch einen 34:31-Sieg gegen die San Francisco 49ers, damals mit Harbaughs Bruder Jim an der Seitenlinie, den Super Bowl.